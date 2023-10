Cassano: “ADL ha sgretolato tutto. Senza Conte il Napoli non entrerà in Champions”

L’ex calciatore Antonio Cassano si è soffermato sul momento no del Napoli, dando la colpa al presidente Aurelio De Laurentiis.

L’ex calciatore Antonio Cassano, ospite fisso della Bobo TV, si è soffermato sul momento no del Napoli guidato da Rudi Garcia, addossando tutte le colpe al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole:

“Il discorso è molto semplice. Mi avete dato del matto ma non capisco la gente cosa si pensava accadesse mandando via un fenomeno come Spalletti. Ripeto Garcia è una brava persona ma è fuori dal calcio da tanti anni. De Laurentiis ha preso un allenatore che facesse la sua gestione. Sono convinto che se non arriva uno come Conte, il Napoli farà fatica ad entrare in Champions. La Fiorentina ha fatto un calcio stratosferico al Maradona con Arthur che ha perso una palla solo quando è uscito”.

Cassano ha poi aggiunto: “I viola hanno fatto una partita super dominando in lungo e in largo. La cosa più brutta è stata sentire i fischi al Maradona. Ho chiamato i miei amici che erano a Napoli e ce l’avevano con i calciatori e Garcia. Chi ha sgretolato tutto è De Laurentiis che ha mandato via l’allenatore più forte di tutti e che ha fatto la storia per prendere Garcia. Parla sempre lui, fa i tweet” ha sottolineato Fantantonio.

“Non c’è più magia, solo tristezza Garcia è questo e in una piazza del genere se lo mangiano a colazione. Avete visto Kim? Sta avendo difficoltà al Bayern Monaco perché solo con Spalletti ha reso come un fenomeno”.