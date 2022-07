Criscitiello: “De Laurentiis, rispetti i napoletani e non li tratti come degli scappati da casa”

Michele Criscitiello, giornalista di SportItalia ha fatto alcune considerazioni sul patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Michele Criscitiello nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, in onda su SportItalia ha analizzato quanto sta accadendo in casa Napoli:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis ha certamente tanti pregi. Ha riportato il Napoli a ottimi livelli, è un imprenditore capace, bravo nel tenere i conti in ordini. Noi cerchiamo di essere oggettivi e non possiamo non riconoscergli l’ottimo lavoro svolto fino a questo momento“.

Criscitiello nel croso del suo intervento ha poi aggiunto: “L’attuale presidente del Napoli, tuttavia, sbaglia quando mette le partite degli azzurri a pagamento. Tratta i tifosi azzurri come degli scappati da casa e non è giusto. Quale altro massimo dirigente chiede ai propri supporter di farsi pagare le amichevoli. Per non parlare poi del costo dei biglietti per andare a vedere queste gare allo stadio: circa trenta euro per le curve e 40 per le tribune. I tifosi del Napoli meritano il massimo rispetto“, ha concluso il giornalista.