Cremonese-Napoli: le formazioni ufficiali: ci sono Raspadori e Ndombele. Sky o Dazn ecco dove vedere la partita

Cremonese-Napoli le formazioni ufficiali, Spalletti non rinuncia ad Anguissa e lancia ancora Raspadori e Kvaratskhelia titolari.

Luciano Spalletti decide di non fare un ampio turnover così come era previsto alla vigilia, ma come vi avevamo anticipato giocherà Ndombele dal primo minuto al posto di Zielinski, che tra tutti è il giocatore che è uscito peggio dalla sfida Ajax-Napoli di Champions League.

Spalletti fa riposare il polacco mentre in difesa fa rientrare Mario Rui dal primo minuto, mentre Rrahamani è regolarmente in campo con Ostigard in panchina. Anche Anguissa non riposa e gioca dal primo minuto. Al posto di Lozano c’è Politano ma il tridente d’attacco viene completato da Kvaratskhelia e Raspadori. Un segnale quello di Spalletti, non vuole abbassare la guardia contro una Cremonese che ha bisogno di punti salvezza, ma allo stesso tempo vuole chiudere la sfida il prima possibile.

Nella Cremonese il tecnico Alvini sceglie ancora Dessers dal primo minuto al posto di Ciofani e punta sempre sulla scheggia Okereke che è uno dei calciatori più pericolosi della formazione biancorossa.

Napoli formazione ufficiale: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Formazione ufficiale Cremonese: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Baez, Buonaiuto, Acella, Escalante, Milanese, Ndiaye, Pickel, Okereke, Dessers.

Cremonese-Napoli: dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida Cremonese-Napoli si gioca allo stadio Zini di Cremona alle ore 18.00 e sarà trasmessa in tv per gli abbonati Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming attraverso l’applicazione di Dazn, che può essere scaricata su pc, smartphone, tablet, smart tv, console dispositivi come Amazon Fire Stick o Chromecast.

La telecronaca di Cremonese-Napoli sarà affidata ad Edoardo Testoni e Marco Parolo.