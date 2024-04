CRC – Conte Vuole Ferrara Come Secondo al Napoli: Contatti Avviati

Antonio Conte ha avviato i contatti con Ciro Ferrara per affiancarlo come secondo al Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Radio Crc, Antonio Conte starebbe gettando le basi per un suo eventuale approdo sulla panchina del Napoli. L’ex allenatore di Inter e Tottenham avrebbe infatti avviato i contatti con alcune figure per comporre il suo staff in vista di una potenziale avventura all’ombra del Vesuvio.

Conte chiama Ciro Ferrara al Napoli

Tra i primi nomi contattati da Conte ci sarebbe quello dell’ex difensore del Napoli, Ciro Ferrara. Il tecnico salentino vorrebbe l’esperto centrale campano come suo secondo nel caso abbracciasse il progetto azzurro.

Un Legame con Napoli

La scelta di Ferrara non sarebbe casuale, visto il forte legame che l’ex Nazionale ha con Napoli e la sua tifoseria. Un aspetto che Conte gradirebbe per comporre una sponda importante con l’ambiente partenopeo.

Prospettiva Aperta con De Laurentiis

Stando a quanto riferito, Conte avrebbe già ricevuto una “prospettiva” da parte di De Laurentiis nonostante i netti rifiuti opposti nelle scorse finestre di mercato. Il presidente non ha mai perso di vista il profilo del salentino.

Dialoghi in Corso

Ora, il contatto con Ferrara testimonierebbe come il tecnico si stia effettivamente muovendo per sondare l’ipotesi Napoli, allacciando i primi dialoghi con potenziali componenti del suo staff. Un segnale di porte ancora aperte per un futuro matrimonio in azzurro.