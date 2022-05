CORSPORT – Insigne, il colloquio coraggioso finisce col pacco di uova

Il Napoli viene contestato pesantemente prima, durante e dopo la partita col Sassuolo, ad Insigne un figurativo pacco di uova. È una contestazione dura quella degli ultras, che dopo l’amara sconfitta con l’Empoli hanno mostrato tutto il loro sdegno, poiché si sono sentiti traditi dalla squadra. Le parole di Mertens sullo scudetto, fanno capire il senso chiaro di quello che pensano anche i tifosi: “Si, questo era l’anno buono”. Eppure ancora una volta il Napoli ha buttato tutto alle ortiche.

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport su quanto accaduto nel colloquio tra Insigne e gli ultras:

Letteralmente: «La frittata è fatta, indegni!», recita lo striscione esposto da un gruppo di tifosi organizzati all’esterno dell’hotel del centro storico che ospita il ritiro degli azzurri. Quando il pullman comincia a sfilare verso lo stadio, un po’ di uova arrivano davvero e si mischiano ai cori di una contestazione impietosa.

Per la cronaca: Insigne si ferma anche a parlare con i tifosi inferociti davanti all’albergo, un colloquio coraggioso da capitano prima di partire verso il Maradona, ma in cambio riceve in regalo un pacco di uova.