I calciatori si allenano a casa, Gattuso li segue via Sky. Ideata una dieta per rafforzare la difese immunitarie dei calciatori del Napoli.

In linea del tutto teorica gli allenamenti del Napoli dovrebbero riprendere mercoledì 25 marzo, ma con ogni probabilità verranno spostati. Così per i calciatori c’è esigenza di continuare a tenere ‘svegli’ muscoli e articolazioni. Insigne e compagni si allenano da casa, nella palestre di casa attrezzate con cardio, elastici e pesi. A dare suggerimenti ed indicazioni c’è sempre lui: l’infaticabile Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli – come sottolinea il Corriere dello Sport – utilizza Skype per parlare con i suoi calciatori. Tiene vivo il dialogo, il rapporto personale e ne segue lo sviluppo in questo momento di stasi. Non vuole lasciare nulla al caso Gattuso che sa quanto sia importante tenere alta l’attenzione anche in questo momento.

La dieta del Napoli

Intanto i medici del Napoli, Canonico D’Andrea E De Luca hanno provveduto a personalizzare anche una dieta per i giocatori. Cinque pasti: colazione, pranzo e cena, frammezzati da due spuntini. Variare il cibo assunto è una delle priorità, ma si pensa anche a rinforzare il sistema immunitario con patate dolci, zucca, funghi e carni bianche, ma anche uova, té nero, yogurt e pesce, in particolare il Salmone che è ricco di vitamina D. In questa dieta c’è anche tanta frutta ma pure il miele.