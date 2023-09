CorSport: Garcia ha deciso, pronte alcune sorprese

In vista del tour de force di 7 gare in pochi giorni, l’allenatore del Napoli Garcia pensa al turnover: chance per Natan, Ostigard, Elmas e gli altri panchinari.

CALCIO NAPOLI. In vista del tour de force che attende il Napoli con 7 partite in rapida sequenza tra campionato e Champions League, l’allenatore Rudi Garcia è pronto a varare un po’ di turnover per far rifiatare i titolari.

Secondo il Corriere dello Sport, Garcia darà spazio a tutte le alternative presenti in rosa. In difesa chance per Ostigard e il giovane Natan, finora mai utilizzato. A centrocampo gli altri volti nuovi Elmas, Gaetano e Cajuste sperano di mettersi in mostra. In attacco oltre a Raspadori e Simeone, anche gli altri saranno coinvolti.

Garcia dovrà essere bravo a gestire le forze e le energie, dosando bene il minutaggio di tutti gli effettivi a disposizione. Sarà l’occasione per vedere all’opera anche quei giocatori finora poco impiegati e dare loro una chance di mettersi in luce. Il tour de force che attende il Napoli sarà un test probante per tutta la rosa.