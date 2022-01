CorSera – Zielinski, Lobotka e Rrahmani possono giocare: ecco perché

Zielinski, Lobotka e Rrahmani possono giocare la sfida Juve-Napoli, i tre giocatori possono scendere in campo allo Stadium. La notizia viene lanciata da Corriere della Sera che spiega anche le motivazioni per cui Zielinski, Lobotka e Rrahmani possono giocare la gara con la Juventus. Ma andiamo con ordine, va ricorda che i tre giocatori erano stati messi in quarantena dall’Asl perché entrati i contatto con un positivo. Zielinski, Lobotka e Rrahmani non hanno ancora ricevuto la terza dose di vaccino, per questo anche l’Asl di Torino aveva fatto saper che non potevano giocare Juve-Napoli.

Zielinski, Lobotka e Rrahmani in campo con la Juve

Corriere della sera spiega la motivazioni per cui Zielinski, Lobotka e Rrahmani possono giocare Juve-Napoli. Il nuovo regolamento deciso il 30 dicembre entra in vigore il 10 gennaio. Dunque secondo le attuali normativi ci sono le condizioni affiché i tre giocatori scendano in campo con la Juventus. Resta comunque un campionato falsato dalla Figc, che insiste con il far giocare le squadre nonostante i tantissimi positivi. Al momento in Serie A sono salate già quattro partite. Nonostante tutto la Lega continua a far continuare al Serie A senza decidere una sospensione. Anche l’Asl di Torino non ha voluto prendere provvedimenti.