CorSera – Frattura scomposta tra De Laurentiis e Ancelotti

Monica Scozzafava sulle pagine del Corriere della Sera parla di “Frattura scomposta tra De Laurentiis e Ancelotti”. Secondo la collega alla base di tutto non c’è solo il ritiro imposto agli azzurri.

A peggiorare la situazione, secondo il quotidiano oggi in edicola a peggiorare una situazione che già si era incrinata è la crisi di risultati che sta vivendo il Napoli. La sconfitta con la Roma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Ritiro improvviso

ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Nel pezzo di Monica Scozzafava viene scritto che Carlo Ancelotti fino al giorno prima della decisione non sapeva nulla della decisione di De Laurentiis di mandare tutti in ritiro. Ecco perché il tecnico ha poi preso le distanze dalla decisione del patron azzurro. La squadra in questo momento fa fatica a capire da parte stare con il presidente che accusa i calciatori di aver avuto “cali di concentrazione e di tensione”. Il ritiro ha comunque destabilizzato l’ambiente con la squadra che ha provato a far sentire il proprio dissenso, ma non ha avuto alcuna possibilità di cambiare la decisione imposta dall’alto.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano la squadra non “sa da che parte stare” con Ancelotti che in questi mesi ha ascoltato le ragioni di qualcuno ed ha ignorato i mal di pancia di altri. Ad influenzare maggiormente il malumore ci sono anche le scelte tecniche dell’allenatore ma soprattutto la crisi di risultati, che pesa come un macigno sull’umore della squadra.