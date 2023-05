Juventus, torna la stangata? Corriere: “9 punti di penalizzazione e Champions a rischio”

Il Corriere dello Sport in prima pagina: “La Juventus rischia una penalizzazione di 9 punti. Partecipazione alla Champions League a rischio”.

La prima pagina del noto quotidiano sportivo, Il Corriere dello Sport, si concentra sugli argomenti più caldi del momento nel calcio italiano e non solo che coinvolgo la Juventus, il Napoli gli altri club di Serie A.

“Juve, torna la stangata”, notizia che spicca in prima pagina sul Corriere. Sono state rese pubbliche le motivazioni del Collegio di Garanzia del CONI riguardanti il caso delle plusvalenze della Juventus, che confermano le accuse mosse. Pertanto, saranno tolti 15 punti di penalizzazione, ma una nuova sanzione è attesa entro la fine di maggio: si prevede che almeno 9 punti verranno sottratti alla squadra bianconera, mettendo a rischio la partecipazione alla Champions League. Nel frattempo, il club spera che l’applicazione della penalizzazione venga posticipata alla stagione 2023-24.

Spazio anche a Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che sembrerebbe aver detto di sì alla Juventus. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, avrebbe già scelto il sostituto che arriva direttamente dall’Empoli, Pietro Accardi.

Rimanendo in ottica Napoli, spazio anche ad un approfondimento di Ivan Zazzaroni sulla maglia numero 10 di Maradona: non sarebbe da dare a Khvicha ciò che è di Khvicha, cioè la “numero 10”?

“Mourinho nella lista del PSG: in corsa con Zidane” – A Roma, il futuro dello Special One è oggetto di discussione tra i tifosi, specialmente dopo le parole non del tutto rassicuranti rilasciate da José Mourinho dopo la partita con l’Inter. Nel frattempo, il club di Al-Khelaïfi sta valutando la sostituzione di Christophe Galtier e il nome del portoghese spicca tra le ipotesi per il ruolo di allenatore del Paris Saint-Germain.

Di seguito la prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport: