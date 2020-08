Corriere dello Sport – Sokratis e Matvienko, Napoli a caccia di un centrale

Il Napoli continua la ricerca di un centrale di difesa: ci sono Sokratis Papastathopoulos e Mykola Matvienko.

Con Kalidou Koulibaly prossimo all’addio il Napoli dovrà cercare almeno un altro centrale difensivo. Sokratis e Matvienko sono due dei calciatori finiti nel mirino di Giuntoli, dato che Gabriel va all’Arsenal. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport.

Il ciclo di Allan è durato cinque stagioni, poi si aspetterà il City, che vuole Koulibaly, e che aprirà ad altro. Perché solo quando anche la cessione del senegalese sarà concreta, il Napoli potrà cominciare a dare un’occhiata alle proprie intenzioni: piace Sokratis Papastathopoulus dell’Arsenal, non dispiace Matvienko dello Shakhtar Donetsk, ma c’è un organico ancora abbondante anche di centrali.

Da più parti si continua a sussurrare il nome di Thiago Silva, che ha perso la finale di Champions League con il suo Psg ed è senza contratto. Il brasiliano, per età, non rientra nei progetti tecnici di Aurelio De Laurentiis, ma potrebbe essere un’opportunità da cogliere su questo strano mercato in era covid.