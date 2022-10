Corriere dello Sport – Infortunio Rrahmani: possibili tempi di recupero

Amir Rrahmani ha subito un infortunio durante il match con la Cremonese, il giocatore salterà sicuramente il match di Champions League.

Nella sfida Napoli-Ajax ci sarà Ostigard titolare, almeno queste sono le indicazioni della vigilia. Oggi Rrahmani si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio, ma secondo quanto scrive Corriere dello Sport il giocatore già nella giornata di ieri si è sottoposto a delle terapie.

In questo modo il Napoli cercherà di recuperare il prima possibile il difensore del Kosovo. Intanto Rrahmani salterà sicuramente l’impegno di Champions League Napoli-Ajax, ma si proverà a recuperarlo per la sfida di Serie A con il Bologna in programma domenica 16 ottobre alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona.