Cori discriminatori contro i napoletani: interviene lo speaker della Juventus

Juventus-Napoli cori discriminatori contro i napoletani, lo speaker dell’Allianz Stadium interviene per provare a fermarli. Ancora una volta quando il Napoli gioca fuori casa deve subire la solita razione di cori discriminatori, succede praticamente ogni domenica, caso emblematico quello di Udine. Anche la partita con la Juventus non ha fatto eccezione. I tifosi della Juve hanno intonato cori discriminatori prima dell’avvio del match, con lo speaker che ha dovuto ricordare come la società bianconera potesse incorrere in sanzioni.

Sul campo il Napoli ha risposto con un’ottima prestazione, tenendo conto anche delle tantissime assenze in casa azzurra. La squadra partenopea può recriminare anche per un paio di episodi arbitrali molto discutibili in Juve-Napoli, che hanno acceso le polemiche sui social.