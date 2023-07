Corbo: “Il Napoli perde un altro protagonista dello Scudetto. ADL ha provato a trattenerlo”

Il giornalista Antonio Corbo si è soffermato sull’addio di Sinatti svelando un retroscena sul patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il giornalista di Repubblica, Antonio Corbo, nel suo ‘graffio’ si è soffermato sull’ennesimo addio nello staff del Napoli con quello del preparatore Franco Sinatti. In tutto ciò Corbo ha svelato anche un retroscena inedito:

“Il Napoli perde un altro protagonista dello scudetto. Si è dimesso Franco Sinatti, responsabile della preparazione atletica. Un ruolo fondamentale nella gestione di una squadra di calcio. La condizione dei giocatori è determinata dalla sintonia tra allenatore e preparatore atletico, come la velocità di una nave. Il comandante è primo responsabile ma concorda con il direttore di macchina il governo dei motori, con aumento o riduzione della potenza. Sinatti, aretino di 40 anni, fu proposto da Sarri. Ma non seguì l’allenatore dei 91 punti al Chelsea. Il presidente De Laurentiis lo trattenne per la sua competenza, l’aggiornamento professionale, la stima dei giocatori. Spalletti ha accolto volentieri la decisione della conferma da parte della società, negli ultimi due anni”.

Corbo ha poi aggiunto: “Rudi Garcia ha invece imposto nel suo staff il preparatore Paolo Rongoni, con ruolo di responsabile. Per Sinatti sarebbe stato inevitabile accettare un ruolo subordinato a Rongoni. Ha preferito dimettersi per non perdere la fiducia dei giocatori, che avrebbero dovuto seguire il programma Rongoni. Con Sinatti, è opinione diffusa, volavano tutti in partita. De Laurentiis ha provato a fermare anche Sinatti, che mercoledì ha chiesto però di essere liberato. Irrevocabili le dimissioni. Come avevano fatto Spalletti e Giuntoli”.

“Curiosa coincidenza: tre amici, tre professionisti toscani, tre protagonisti dello scudetto. Occorre adesso tutta l’abilità del presidente per riorganizzare la catena di comando, dovendo inserire anche il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, nato a Cosenza, classe 1965, ex Spezia e Lecce dopo un lungo giro tra Foggia, Ternana e Pisa. Trova uno staff nutrito. Micheli e Mantovani nella Sezione Talenti da Scoprire, l’ex vice di Giuntoli, Giuseppe Pompilio e il direttore sportivo neodiplomato Antonio Sinicropi. Compagno di Valentina De Laurentiis”. Ha concluso Corbo.