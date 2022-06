Corbo: “Napoli mercato confuso, De Laurentiis deve fare una cosa”

Il calciomercato del Napoli è in un momento di stasi, con trattative in entrata ed in uscita che non riescono a decollare. Va ricordato che la società azzurra ha già acquistato Kvaratskhelia, Mathias Olivera, riscattato Anguissa e rinnovato Juan Jesus. Nonostante tutto ci sono tante cose ancora da sistemare e quest’anno il ritiro di Dimaro comincia presto. Il Napoli ha sette potenziali cessioni da fare. Ma soprattutto deve sbloccare i rinnovi, altrimenti rischia di tenere in rosa giocatori che vanno in scadenza Mentre nel caso di Fabian Ruiz si rischia addirittura di fargli fare la fine di Milik. Sbloccare il mercato, in uscita, significa anche dare impulso a quello in entrata. Ad esempio Deulofeu attende il Napoli, ma il Tottenham si sta inserendo e si rischia di perdere lo spagnolo.

Anche Antonio Corbo ha commentato il mercato del Napoli e nel suo editoriale per Repubblica dà un consiglio a De Laurentiis: “Ancora prima della squadra, il Napoli farà bene a rinnovare la società. Aurelio De Laurentiis è un produttore che nel calcio raccoglie incassi e risultati migliori che nel cinema. Ma spesso sbaglia la comunicazione. Come nelle due impacciate conferenze per promuovere in sedi e tempi diversi lo stesso prodotto: il prossimo ritiro. Un affare da oltre un milione di utili tra Dimaro e Castel di Sangro. Ma gli effetti si rivelano fastidiosi e imprevisti. È stato facile dimenticare i dettagli turistici delle due missioni estive, impossibile invece cancellare l’immagine di mercato confuso. Peggio, l’ultimatum a Mertens e Koulibaly: che preferite tra l’amore di Napoli e la “vil moneta” di altre offerte?“.