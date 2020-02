Napoli-Inter gara di ritorno delle Semifinali di Coppa Italia si giocherà regolarmente il 5 marzo, lo annuncia Il Mattino nell’edizione odierna in edicola.

Nessuno slittamento per la gara di ritorno delle Semifinali di Coppa Italia: Napoli-Inter si giocherà regolarmente il 5 marzo. Lo annuncia Il Mattino che parla di altissime possibilità affinché la gara si giochi regolarmente nella data che è stata già stabilita. La Lega Calcio non è contrario allo spostamento della data, ma per riuscire a trovare un accordo serve anche il parere positivo del Napoli. Inoltre anche la Rai, detentrice dei diritti tv per la competizione nazionale, non accetta il rinvio. Non c’è ancora l’ufficialità ma con ogni probabilità il match si disputerà regolarmente giovedì 5 marzo, in questo modo non ci sarebbe anche nessuno spostamento della finale di Coppa Italia prevista per il 13 maggio.

Calendario intasato

Qualora la decisione di giocare Napoli-Inter il 5 marzo si eviterebbe anche un intasamento del calendario, che già deve fare i conti con il problema coronavirus. Gli azzurri questa sera giocheranno con il Barcellona, quindi sabato con il Torino a porte aperte. Subito dopo la sfida di campionato il Napoli dovrà già pensare alla Coppa Italia, insomma un tour de force per gli uomini di Gattuso, che fortunatamente in questo momento può attingere ad un’ampia rosa, in grado di dargli i ricambi giusti in ogni partita. L’unico reparto in difficoltà è la difesa, dove Kalidou Koulibaly non ha ancora recuperato dall’infortunio e sarà fuori anche dalla sfida con il Barcellona. Il difensore senegalese salterà anche la sfida con il Torino e difficilmente rientrerà per il match di Coppa Italia. Quindi Manolas e Maksimovic saranno chiamati ad un sacrificio maggiore, a meno che il tecnico del Napoli non decida di affidarsi a Giovanni Di Lorenzo come centrale di difesa facendo rientrare Hysaj sulla fascia destra.