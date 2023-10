Conte come Spalletti: “Dedico tempo a mia figlia, ma tornerò più forte che mai”

L’allenatore Antonio Conte ha fatto chiarezza circa il suo momento di pausa dopo le voci relative alla panchina del Napoli.

Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus, ha fatto chiarezza sul suo momento di pausa durante il Festival dello Sport a Trento. Sebbene le voci di mercato lo abbiano accostato al Napoli, Conte ha rivelato che al momento la sua priorità è dedicare tempo a se stesso e alla sua famiglia, in particolare a sua figlia.

Durante l’intervista al Festival dello Sport, Conte ha parlato apertamente del suo approccio al mercato dei trasferimenti e delle voci che lo circondano. “Quando cerco giocatori sul mercato, voglio parlarci direttamente”, ha detto Conte. “Ma ora sono i giocatori stessi che vogliono sentire gli allenatori immediatamente. La mia metodologia di lavoro è intensa, ma non credo alle voci che dicono che sia eccessiva. Io lavoro duramente e chiedo ai giocatori di dare il massimo, proprio come faccio io.”

Riguardo al suo periodo di pausa, Conte ha dichiarato: “Lo stress per me è motivazione, e la pressione mi dà energia. Ma ora ho bisogno di staccare, di dedicare tempo a me stesso e alla mia famiglia. Sto studiando, osservando cambiamenti e nuove situazioni. Questo periodo mi aiuterà a tornare più forte che mai. E quando tornerò, sarò pronto a reggere a livelli di eccellenza. Le voci di mercato sono solo voci. Al momento, voglio stare con mia figlia e godermi il tempo libero.”

Infine, Conte ha concluso: “Questa è una scelta di vita che ho fatto per me stesso e per la mia famiglia. Quando tornerò, sarò pronto a tornare in campo e a dare battaglia. E posso assicurare che sarà una sfida molto dura per gli altri. Lavorerò più duramente che mai per raggiungere il successo.”