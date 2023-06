Il Bayern Monaco vuole Kim: una videochiamata per strappargli il ‘sì’ definitivo

Contatti in videochiamata tra Kim e l’allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel.

Il Bayern Monaco vuole Kim Min-jae. Le prestazioni del difensore sudcoreano hanno letteralmente sorpreso tutti. In pochi, all’arrivo all’ombra del Vesuvio, si aspettavano che l’ex Fenerbahce raccogliesse in maniera superba l’eredità pesante di Kalidou Koulibaly. Eppure Kim è diventato un perno centrale nel progetto azzurro, raccogliendo l’attenzione dei maggiori top club partenopei che si sono fiondati sul coreano. Tra questi il Bayern Monaco di Thomas Tuchel che ora vuole Kim come rinforzo.

Il difensore di proprietà del Napoli e l’allenatore del club bavarese, come appreso da fonti tedesche, avrebbero già avuto contatti in videochiamata tramite FaceTime: Tuchel spera così di strappargli il “sì” definitivo per il trasferimento.

Le parti vogliono chiudere al più presto, anche se occorre comunque aspettare e rispettare i tempi tecnici, che impongono di arrivare al mese di luglio per poter esercitare la clausola rescissoria presente nel suo contratto.