Complimenti Juve, Pistocchi tira in ballo Lapo Elkann: “Pensi si possa fare di meglio?” – FOTO

Auguri ironici della Juventus dopo la conquista dello scudetto da parte del Napoli: la reazione di Pistocchi.

La Juventus ha scatenato polemiche sui social con un post ironico di auguri alla SSC Napoli per la conquista del suo terzo scudetto. “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”

La reazione dei tifosi azzurri non si è fatta attendere, con molte risposte piccate e sorprese sui social. Anche il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso la sua disapprovazione, tirando in ballo anche Lapo Elkann.

SCUDETTO NAPOLI: PISTOCCHI TIRA IN BALLO LAPO ELKANN

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha tirato in ballo Lapo Elkann dopo la conquista del terzo Scudetto da parte del Napoli e i complimenti ‘ironici’ ricevuti dalla Juventus. Pistocchi ha taggato l’imprenditore Lapo Elkann, chiedendogli cosa ne pesasse del media manager dalla Juve. Il post ha suscitato anche la reazione di Milan e Inter, che hanno invece scelto un tono di congratulazioni più formale e meno polemico.

“Caro Lapo, tu che hai cuore, educazione e lo stile dell’Avvocato, cosa pensi del media manager della Juve? Si può fare meglio, o no?” ha scritto il noto opinionista.

A seguire i messaggi pubblicati da Milan ed Inter: “Congratulations to SSC Napoli for winning the Scudetto: a great achievement and a deserved title” e “Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il @sscnapoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto”.