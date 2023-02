Commisso: “Calcio malato” e spara a zero sulla Juve. La risposta di Criscitiello

Rocco Commisso parla di “calcio italiano malato” e sottolinea che si vede da quello che è accaduto con “la Juventus“.

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha espresso la propria frustrazione nei confronti dei media, accusandoli di essere troppo critici nei confronti della sua squadra. Commisso, in particolare, ha preso di mira i giornali del gruppo presieduto da Urbano Cairo, come il Corriere Fiorentino, il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, sostenendo che i loro articoli siano fuori luogo e che i giornalisti dovrebbero vergognarsi.

Il patron viola ha inoltre accusato il calcio italiano di essere “malato” e di avere squadre che non rispettano le regole finanziarie. “Quello che ho detto qualche anno fa sul calcio italiano, poi è accaduto: è un calcio malato e ci sono squadre che vanno in campo e non sono in regola con i finanziamenti e si è visto cosa è successo con la Juventus” ha detto Commisso.

Commisso ha anche evidenziato la propria frustrazione nei confronti di La Gazzetta dello Sport, che gli ha dato del “mafioso“. Il presidente della Fiorentina ha fatto presente che esiste una querela in corso e che finora i giudici hanno preso le sue parti.

Commisso contro la Juve

Sullo sfogo di Commisso è arrivato anche il commento del giornalista Michele Criscitiello che ha detto: “Commisso ha 73 anni. La sua azienda fa 1 miliardo di ebitda. Ha conquistato l’America non avendo neanche i soldi del pane. Oggi, giustamente, dice tante verità e non scende a compromessi con nessuno. Il calcio italiano deve ripartire da zero! Ha ragione Rocco“.