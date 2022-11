Collovati: “Vi dico chi prenderà il Napoli in Champions”

Fulvio Collovati pronostica l’avversario del Napoli agli ottavi di Champions League: “Non ci sono squadre in grado di fermare gli azzurri”.

Il Napoli ha chiuso al primo posto la fase ad eliminazione diretta della Champions League 2022/2023, che si svolgerà a inizio 2023 con gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finalissima per decretare la squadra numero uno d’Europa.

Lunedì 7 novembre 2022, alla Casa del Calcio Europeo di Nyon andrà in scena il sorteggio degli ottavi di Champions. Appuntamento alle ore 12: Napoli, Milan e Inter aspettano la propria avversaria.

Dopo il sorteggio di Champions verranno sorteggiati anche i sedicesimi di Europa League e di Conference League. Tutte le gare dei tre tornei si giocheranno tra febbraio e marzo, dopo la pausa per i Mondiali 2022 previsti tra metà novembre e metà dicembre.

Molta curiosità introno all’avversario del Napoli, i tifosi azzurri vorrebbero una squadra abbordabile, Spalletti invece preferirebbe un top club.

COLLOVATI E L’AVVERSARIO DEL NAPOLI IN CHAMPIONS

Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di ‘Febbre a 90’, in onda su Vikonos Web Radio/Tv , fulvio Collovati:

“Nessuno come il Napoli, quest’anno è stupefacente, la squadra gioca con intensità tale da non aver paura di nessuno, ho giocato ad Anfield col Genoa e so cosa vuol dire vincere lì, il Napoli ha avuto grandissima personalità ed in questo momento non ci sono squadre in grado di fermare gli azzurri”.

Quindi Collovati ha fatto un suo pronostico in vista del sorteggio degli ottavi di Champions: “Probabilmente il Napoli agli ottavi di Champions prenderà una tedesca, tra Dortmund, Lipsia ed Eintracht non fa paura nessuna. E secondo me pure col Bayern Monaco questo Napoli se la giocherebbe tranquillamente. Al massimo in futuro ci sarà da temere qualche squadra inglese, come ad esempio il City, lo stesso Liverpool ed il Tottenham di Conte”.

“Malissimo la Juventus, molto bene il Milan e l’Inter, che secondo me, per completezza e qualità dell’organico, è la squadra che più deve temere il Napoli in chiave scudetto” ha concluso Collovati, stilando un bilancio delle altre italiane in Champions.