Colloavati: “Gattuso è l’uomo giusto per il Napoli, l’ho sempre sostenuto”

Il futuro di Gennaro Gattuso sempre più legato al Napoli, con il rinnovo imminente. Ne parla anche Fulvio Collovati ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

L’ex difensore dell’Inter Fulvio Collovati fa il punto sul rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli, per lui è pronto un biennale.

Gattuso uomo giusto? Facile dirlo adesso, ma io lo dissi già in tempi non sospetti, vedendolo anche al Milan, che è un lavoratore, un motivatore, una persona seria, non guarda in faccia a nessuno. E’ uno che aggrega lo spogliatoio e non è Gattuso il giocatore, viene da una gavetta e lo sta riversando nella sua carriera da allenatore. A Napoli ha perso molti giocatori e ne ha ritrovati altri. Callejon è un punto interrogativo.