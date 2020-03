L’utilizzo della clorochina contro il coronavirus è un’altra arma allo studio della medicina mondiale, dalla Francia riportano dati rassicuranti.

L’idrossiclorochina viene utilizzata da anni per combattere la malaria, ma il farmaco funziona anche per contrastare il coronavirus. La clorochina contro il covid 19 è stata utilizzata già in Cina con buoni risultati, ma è di questi giorni l’annuncio di una sperimentazione europea.

Ad accendere la luce su questo nuovo farmaco per combattere il coronavirus è stato il professor Didier Raoult, direttore dell’istituto ospedaliero universitario ‘Méditerranée Infection’ di Marsiglia che ieri ha presentato anche i primi riscontri. La clorichina è stata somministrata a 24 pazienti con una carica virale media del Covid 19. Dai dati che sono stati inviati alla rivista scientifica International Journal of Antimicrobial Agents per la pubblicazione dei risultati che sono molto positivi. Secondo quanto riferito dai francesi il 75% dei pazienti che viene trattato con il Planequinil, uno dei farmaci a base di idrossiclorochina dopo “sei giorni aveva una carica virale negativa“.

A questi dati bisogna aggiungere che l’utilizzo della clorochina, combinata con l’utilizzo dell’antibiotico azitromicina, utilizzato normalmente per curare la polmonite batteria, ha portato alla guarigione dei pazienti in una settimana.

Clorochina ed effetti collaterali

Da più parti si sono sollevate obiezioni secondo cui l’utilizzo della clorochina andrebbe ad interferire con l’utilizzo di altri farmaci somministrati ai pazienti in terapia intensiva. Una obiezione che il professor Raoult ha cosi spiegato: “Sappiamo che ci possono essere effetti collaterali anche gravi se non si rispetta il dosaggio, ma si tratta di un farmaco che conosciamo bene e sappiamo come utilizzarlo“. Intanto nel documento inviato alla rivista scientifica il team di Raoul ha sottolineato come l’utilizzo del farmaco sia adatto a contrastare il coronavirus, anche quello associato alla sindrome respiratoria acuta grave. Con la clorochina si “potrebbe ridurre la degenza ospedaliera e migliorare l’evoluzione della polmonite covid 19” viene scritto nello studio.