Clemente: “Sono inc**zatissimo. Spalletti come Gesù nel Nuovo Testamento”

Guido Clemente di San Luca è inc**zatissimo e ritiene che Luciano Spalletti è come Gesù nel Nuovo Testamento

Il professore Guido Clemente di San Luca, esperto di Diritto e docente dell’Università Luigi Vanvitelli della Campania, ha espresso la propria opinione sulla sconfitta a Monza del club azzurro ai microfoni di Campania Sport, trasmissione in onda sulle frequenze di Canale 21: “Luciano Spalletti, come Gesù nel Nuovo Testamento, è arrivato a Napoli ed ha detto: ‘Io non sono venuto per cambiare, ma per migliorare. Abbiamo una squadra forte, Gattuso ha fatto un lavoro straordinario’. E così ha fatto, dando seguito alle sue parole”.

Il docente campano ha poi proseguito: “Obnubilati dallo Scudetto, abbiamo dimenticato che il Napoli giocava in maniera brillantissima con Rino Gattuso sulla panchina azzurra”.

Clemente è arrabbiato perché quest’anno voleva vincere il Triplete

“Sono un malato del Napoli e sono inca***tissimo: quest’anno volevo fare il Triplete, avevamo tutte le carte in regola per vincerlo. Lo Scudetto, per quanto epocale, non mi basta. Se avessero vinto anche altre competizioni, la stagione sarebbe stata ancor più memorabile. Avevamo la squadra per vincere lo Scudetto già l’anno scorso”.

“Sono andati via i senatori è si pensa che questo aspetto abbia fatto la differenza: è uno storytelling che il benpensantismo del tifo napoletano vuole far passare per buono, ma non è vero. Lo Scudetto fu perso dall’allenatore, non dal Napoli e dal gruppo precedente”.