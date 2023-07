Claudio Zuliani Lancia Nuove Accuse: “Scudetto del Napoli Falsato, come quello della Roma nel 2001” -VIDEO

Il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha rilasciato un video su Youtube dove afferma che l’ultimo scudetto del Napoli è stato falsato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il giornalista di fede juventina Claudio Zuliani rilancia le accuse contro il Napoli scudettato.

Zuliani non molla: “Scudetto del Napoli falsato “

Non si placa la polemica di Claudio Zuliani contro il Napoli campione d’Italia. In un recente video Youtube, il giornalista sportivo ha ribadito le accuse contro gli azzurri: “Questo mi ricorda la stagione 2000-2001 con il cambio delle regole in corsa: si trattava del terzo scudetto della Roma con il cambio delle regole in corsa per Nakata, così come quest’anno il terzo scudetto del Napoli con la plusvalenza falsa di Osimhen“.

Zuliani fa riferimento alla discussa cessione di Osimhen al Napoli: “Ricorda la stagione 2000/2001 con il terzo scudetto della Roma dopo il cambio delle regole per Nakata. Anche quest’anno il terzo scudetto del Napoli con la plusvalenza falsa di Osimhen”.

Ma non finisce qui, perché Zuliani se la prende anche con la FIGC e la proposta di equiparare i giocatori inglesi agli europei nel calciomercato: “Si rischia di falsare il mercato come hanno falsato il campionato. Tranne la Juve, tutte le big all’epoca presero giocatori con passaporti falsi. Perché al momento con l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europa, sono extracomunitari. Quindi questo comporterebbe il cambio del mercato in corso. Così, sempre nel silenzio, si rischia di falsare il calciomercato, così come quest’anno hanno falsato il campionato della Juventus che non parteciperà alla Champions League nonostante l’abbia conquistata sul campo”.

Dichiarazioni destinate a far discutere, con Zuliani che ribadisce le accuse di un campionato falsato da parte del Napoli ai danni della Juventus come nel 2001, quando lo scudetto andò alla Roma.

Zuliani attacca il Napoli, ma ha la memoria corta

È importante sottolineare che l’operazione Osimhen, che ha citato Zuliani come “falsa plusvalenza”, è stata effettivamente giudicata legale dai tribunali. D’altra parte, le plusvalenze della Juventus sono attualmente in fase di esame da parte della giustizia ordinaria.

Per quanto riguarda il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, vorremmo ricordare che ha svolto un ruolo chiave nel salvare la Juventus dal declassamento in Serie B grazie a un patteggiamento. Anche se alcune persone possono considerare questo patteggiamento come una soluzione poco convenzionale, è innegabile che abbia avuto un impatto significativo sulla squadra bianconera e sull’intero panorama calcistico italiano.