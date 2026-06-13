Cinzia Dal Pino condannata a 18 anni per aver travolto un rapinatore con il SUV.

18 Anni di Reclusione per Cinzia Dal Pino: La Sentenza per l’Omicidio di Noureddine Mezgui

La Corte d’Assise di Lucca ha emesso una sentenza che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, condannando Cinzia Dal Pino a 18 anni di reclusione per l’omicidio volontario di Noureddine Mezgui. L’incidente fatale è avvenuto l’8 settembre 2024, quando la donna ha investito e ucciso il 52enne marocchino con il suo SUV, in via Coppino a Viareggio. Questa decisione segna la fine di un processo che ha animato il dibattito mediatico per oltre un anno e mezzo.

Le Circostanze dell’Omicidio e le Motivazioni della Sentenza

Durante le ore di camera di consiglio, la Corte ha riconosciuto le attenuanti generiche e ha escluso le aggravanti presentate dalla Procura, come quella della crudeltà. Cinzia Dal Pino, imprenditrice balneare di 65 anni, sconterà la pena agli arresti domiciliari, un regime che ha già iniziato a sperimentare dopo l’arresto. La sentenza è stata accolta con sconcerto e criticità, considerando l’istanza inizialmente avanzata dalla pubblica accusa.

Il pubblico ministero, Sara Polino, aveva richiesto l’ergastolo per la Dal Pino, accusandola di omicidio volontario pluriaggravato. Secondo l’accusa, l’imputata avrebbe investito deliberatamente il suo aggressore, trasformando la situazione in una forma di “giustizia privata”. Le prove emerse durante il processo, tra cui segnalazioni e testimonianze, hanno enfatizzato come la Dal Pino abbia investito la vittima per ben quattro volte, senza mai fermarsi a prestarle soccorso.

I filmati delle telecamere di sorveglianza mostrano l’intera dinamica dell’incidente: dopo essere stata derubata della borsa mentre rientrava a casa, Cinzia ha seguito il rapinatore, investendolo ripetutamente. Noureddine Mezgui ha perso la vita a causa di un’emorragia dovuta ad una lesione dell’aorta addominale. La donna, una volta scesa dal veicolo, ha recuperato la borsa e si è allontanata senza chiedere aiuto.

La Difesa di Cinzia Dal Pino e Le Sue Dichiarazioni

Gli avvocati della difesa, Enrico Marzaduri e Alberto Gargani, hanno cercato di rivedere la qualificazione del reato, suggerendo che l’azione di Cinzia fosse un eccesso colposo di legittima difesa. Secondo le loro argomentazioni, la donna avrebbe agito in uno stato di shock, credendo di aver subito una rapina, e non con l’intenzione di uccidere. “Volevo solo bloccarlo”, ha affermato in aula, sostenendo di essere sotto il colpo dell’impatto e di essere convinta che l’uomo fosse soltanto ferito.

Cinzia ha sempre sostenuto di essere stata minacciata con un coltello, un’arma tuttavia mai trovata. Nonostante la sua versione, una perizia psichiatrica effettuata dal tribunale ha concluso che era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Al termine della lettura della sentenza, l’avvocato Marzaduri si è mostrato sorpreso, dichiarando di aspettarsi una pena diversa sia in termini di qualificazione legale che di entità. In risposta alla possibilità di presentare appello, ha affermato che attenderanno le motivazioni della sentenza, un documento che sarà disponibile entro 90 giorni, ma ha già accennato a una probabile impugnazione.

Cinzia Dal Pino ha ascoltato il verdetto in aula insieme alla figlia, senza mostrare reazioni evidenti ed evitando di rilasciare dichiarazioni dopo la sentenza, lasciando aperti interrogativi sul suo stato emotivo.

La vicenda non ha impattato unicamente sulla vita della condannata, ma ha anche generato un forte dolore nella famiglia della vittima. Le sorelle di Noureddine Mezgui si sono fatte portavoce del loro lutto, denunciando pubblicamente quanto accaduto e definendo la morte del fratello come un atto brutale e ingiustificabile: «È stato ucciso come un animale», hanno dichiarato, esprimendo il loro desiderio di giustizia.

Questa tragica storia ha sollevato questioni delicate riguardo alla legittima difesa e alla giustizia, coinvolgendo non solo i diretti protagonisti ma anche un’intera comunità, chiamata a riflettere su temi complessi legati alla legalità e ai diritti.

Per ulteriori informazioni, si possono consultare fonti ufficiali come i rapporti della Corte d’Assise di Lucca e articoli di stampa specializzati.

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