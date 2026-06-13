Lavori avviati sulla Ferrovia Napoli-Cancello per migliorare il servizio e l’infrastruttura.

Investimento record nel Mezzogiorno: oltre un miliardo di euro per le infrastrutture ferroviarie, con cantieri attivi fino al prossimo 1 luglio.

Novità infrastrutturali in arrivo per Napoli e il Mezzogiorno

Napoli si prepara a un’importante trasformazione delle sue infrastrutture e dei trasporti, grazie agli interventi promossi da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Questi lavori, che si protrarranno fino al 30 giugno, rappresentano un passo cruciale per il potenziamento della rete ferroviaria meridionale.

Il progetto si concentra sull’attivazione del doppio binario nella nuova tratta Napoli – Cancello, una realizzazione strategica che si estenderà per oltre 15 chilometri. Questa innovazione avrà un impatto significativo sulla mobilità regionale e nazionale, facilitando l’interscambio nella nuova stazione Alta Velocità di Napoli Afragola e migliorando i collegamenti tra il traffico AV/AC della Roma-Napoli e il traffico locale della linea Cassino-Napoli.

I numeri dietro il cantiere: risorse e impatti attesi

Il cantiere è imponente in termini di risorse economiche e umane. All’interno del progetto, sono mediamente coinvolte 400 persone al giorno, tra operai e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, FS Engineering e aziende appaltatrici. L’investimento totale si aggira intorno all’1,1 miliardi di euro.

Una volta completata la nuova sezione, la lunghezza totale della linea AV/AC sulla direttrice Bari-Napoli arriverà a 55 chilometri. Ferrovie dello Stato evidenzia che queste innovazioni garantiranno:

Aumento della capacità della linea.

Riduzione dei tempi di percorrenza.

Miglioramento della regolarità della circolazione.

Maggiore accessibilità ai territori serviti dalla nuova infrastruttura.

Collegamenti garantiti: l’impatto dei cantieri e le soluzioni alternative

Nonostante i lavori in corso, Ferrovie dello Stato ha messo in atto un piano straordinario per assicurare che le tratte non rimangano isolate. I collegamenti tra Roma-Bari-Taranto, Napoli-Bari e Roma-Lecce continueranno senza interruzioni.

Per garantire la continuità del servizio ai passeggeri, verrà adottata una strategia mista che include:

Treni Frecce

Intercity e Intercity Notte

Servizi di autobus sostitutivi

Grazie a queste soluzioni, sarà possibile mantenere un flusso regolare di viaggiatori, nonostante l’impatto dei cantieri sulla rete ferroviaria.

Una volta terminati i lavori, dal 1° luglio, si avrà un importante cambiamento nella rete ferroviaria, con l’introduzione del primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli Centrale. Questo rappresenta una novità storica: Puglia e Campania saranno collegate senza la necessità di cambi intermedi, grazie al nuovo collegamento Napoli-Cancello.

I tempi di percorrenza previsti dopo l’attivazione della tratta saranno i seguenti:

Bari – Napoli Centrale: circa 3 ore e mezza

Lecce – Napoli Centrale: circa 5 ore

Questa innovazione non solo migliorerà i collegamenti, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, aumentando l’attrattività turistica e commerciale delle due regioni.

Le Ferrovie dello Stato, attraverso questi investimenti, stanno puntando a modernizzare la rete ferroviaria del Mezzogiorno, rendendola sempre più efficiente e competitiva. Attraverso la realizzazione di opere strategiche, l’obiettivo è quello di migliorare non solo la mobilità dei cittadini, ma anche di rafforzare i legami economici e sociali tra le diverse aree del Paese.

Per ulteriori dettagli, consultare il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana.

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