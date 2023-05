Clamoroso in un ristorante a Barcellona: “Chiusi a pranzo, apriamo solo per il Napoli” – FOTO

Un ristorante a Barcellona chiuso per pranzo, ma aperto solamente per seguire il Napoli: gli azzurri come migliore ‘scusa’.

E’ ormai ‘febbre’ da Napoli quella che si respira non solo nel capoluogo campano, ma anche in tutto il mondo. La compagine allenata da Luciano Spalletti ha conquistato il matematico Scudetto nella sfida di giovedì sera sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena. Al gol iniziale di Lovric che ha spento inizialmente gli animi dei supporters partenopei, ha risposto Victor Osimhen con un piazzato di destro che ha fatto esplodere il mondo intero. I festeggiamenti sono partiti direttamente da Udine ed in contemporanea al Maradona addobbato con maxi schermi per seguire e festeggiare i partenopei, ma sono proseguiti in ogni angolo di città fino a raggiungere le strade di Londra, quelle di New York fino a Barcellona.

NAPOLI COME MIGLIORE ‘SCUSA’ PER RIMANERE CHIUSI A PRANZO: ECCO QUANTO ACCADUTO A BARCELLONA

L’amore per il Napoli è arrivato fino in Spagna, precisamente a Barcellona. Qui si trova un ristorante italiano, Blau cucina e caffè, che nasce nel quartiere de El Born e già solo a vederlo ti lascia immaginare la fede della squadra del cuore, il Napoli.

A testimonianza di quanto detto lo stile del locale composto dall’accostamento di molti colori diversi che si riflettono nei tavoli, accompagnati da sedie bianche e azzurre. Una fede che è venuta fuori ancor di più, in occasione della sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Fiorentina.

Una buona ‘scusa’ per il noto ristorante di Barcellona per rimanere chiusi a pranzo e aprire direttamente per la partita della squadra partenopea. Il tutto documentato da un cartellone attaccato davanti al ristorante con scritto: “Forza Napoli! Campioni d’italia. Apriamo alle 18”.

Diversi i commenti su Twitter tra cui un utente che commenta: “Questa è probabilmente la migliore scusa per non aprire un ristorante a Barcellona per pranzo!”.