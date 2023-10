Chirico contro De Laurentiis: “La solita sceneggiata napoletana del presidente tradito”

Il giornalista Marcello Chirico critica l’atteggiamento di Aurelio De Laurentiis, definendolo inappropriato per un presidente.

Marcello Chirico, noto giornalista sportivo, non risparmia critiche al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, riguardo alle sue recenti dichiarazioni su Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli ora alla Juventus. Secondo Chirico, De Laurentiis sta cercando di denigrare l’operato di Giuntoli, trasformando un tempo “il miglior direttore sportivo d’Italia” in un semplice soggetto di scherno.

La critica di Chirico è scaturita dalla transizione di Giuntoli alla Juventus, un passaggio che De Laurentiis vede come un tradimento, considerando la Juventus il nemico sportivo numero uno. De Laurentiis ha messo in dubbio il contributo di Giuntoli nella creazione della squadra del Napoli.

Chirico non è d’accordo con questa rappresentazione dei fatti e sottolinea come i direttori sportivi dipendano dalle valutazioni degli osservatori. L’abilità di un direttore sportivo sta nel saper riconoscere il talento, un compito in cui Giuntoli è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori. Il giornalista fa notare che l’ambizione di Giuntoli di unirsi alla Juventus era nota nel mondo del calcio, quindi De Laurentiis non poteva essere all’oscuro di questa decisione. Secondo Chirico, pensare che il presidente del Napoli fosse ignaro di tale ambizione è poco credibile. “Può servire per recitare la sceneggiata napoletana del presidente tradito da vendere poi alla piazza”, afferma Chirico, “ma è incredibile pensare che De Laurentiis non sapesse della juventinità di Giuntoli”.