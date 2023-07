Ceccarini: “Chiesa al Napoli? Non è un mistero che piace ad ADL, ma…”

L’esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, si è soffermato sulle voci riguardanti l’interesse del Napoli per Federico Chiesa.

Durante l’intervento a Radio Goal, trasmesso su Kiss Kiss, l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha discusso dei recenti rumors che vedono il Napoli interessato a Federico Chiesa: “È risaputo che il calciatore è da tempo nel mirino del Napoli, soprattutto per volontà di Aurelio De Laurentiis, ma questa non è una novità. Tuttavia, le valutazioni economiche sono troppo elevate, e non credo che il Napoli possa permettersi di acquistare Chiesa”.

In merito alla sostituzione di Kim: “La lista dei possibili sostituti si è ridotta a tre nomi. A mio parere, uno tra Danso, Kilman e Sutalo si unirà alla squadra di Rudi Garcia”.

Riguardo al possibile rinnovo di Piotr Zielinski: “Il centrocampista polacco è contento a Napoli, si trova bene e vorrebbe rimanere. È noto che la Lazio sia molto interessata a lui, ma nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’entourage del calciatore e il club azzurro per trovare un accordo di rinnovo che soddisfi entrambe le parti”.