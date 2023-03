Chiesa, il ginocchio fa paura: nuova visita in Austria

Federico Chiesa della Juve si recherà in Austria dal dottor Fink per farsi controllare il ginocchio, sente ancora fastidi.

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, sta per recarsi alla clinica Hochrum ad Innsbruck per un controllo con il celebre ortopedico e specialista delle ginocchia, il professor Christian Fink. Dopo essere stato operato dallo stesso Fink per ricostruire il crociato anteriore del ginocchio sinistro, Chiesa ha subito una distorsione al ginocchio destro accompagnata da tendinite.

Per questo motivo, ha programmato questa visita per eliminare i timori dopo gli ultimi stop subiti contro Friburgo e Inter. Chiesa ha ancora qualche fastidio, ma gli esami hanno escluso lesioni e le terapie degli ultimi giorni sembrano averlo aiutato nella guarigione della tendinite. La visita da Fink confermerà l’esito degli accertamenti post-Friburgo e Inter, e se tutto andrà bene, Chiesa potrà tornare a giocare al meglio delle sue capacità.

Dopo il rientro pre-Mondiale, il giocatore punta a ritrovare pian piano la continuità degli anni migliori, e potrebbe essere un’arma determinante per la Juventus nel finale di stagione. Alla squadra basterebbe una versione part-time di Chiesa, ma determinante per inseguire Europa League, Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League. Il tecnico Massimiliano Allegri dovrà gestire il giocatore, ma la possibilità di utilizzarlo nei finali di gara, quando i ritmi calano e le sue sgasate diventano ancora più letali, potrebbe fare la differenza.