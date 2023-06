Balzarini: “Chiesa-Napoli, soluzione ideale. Dissapori con Allegri, non vuole restare a Torino”

Il giornalista di Sport Mediaset, Gianni Balzarini, ha detto la sua sul possibile approdo di Federico Chiesa al Napoli.

Le voci che circolano da diversi giorni riguardano un possibile trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus, con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che si sarebbe detto disposto a lasciarlo partire un anno prima della scadenza del contratto, a determinate condizioni. Ed il possibile approdo del direttore sportivo alla corte di Massimiliano Allegri potrebbe aprire la strada a possibili intrecci tra Napoli e Juventus su alcuni giocatori di grande interesse, tra cui Federico Chiesa, da tempo nel mirino del presidente Aurelio De Laurentiis, e Alessandro Zanoli che potrebbe invece trasferirsi a Torino, alla Juventus.

A dire la sua sull’ipotetico approdo di Chiesa al Napoli è anche il giornalista di Sport Mediaset Gianni Balzarini. Queste le sue parole a Kiss Kiss Napoli:

“Alla Juventus al momento sta agendo il dirigente Manna, colui che si occupava della Juventus Next Gen e si attende Giuntoli. Al Napoli anche dovrebbe agire Giuntoli (ride ndr.), ma ovviamente non credo sia così. è nell’interesse di tutte e tre le parti concludere quanto prima questa operazione così da poter cominciare effettivamente il mercato”.

Balzarini ha poi aggiunto: “Chiesa? Il Napoli è la soluzione ideale se volesse restare in Italia. All’estero so che il Liverpool è interessata. Essendoci stati dissapori con Massimiliano Allegri, il calciatore non è contento di restare alla Juventus e inoltre vuole giocare la Champions League. Il cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni e credo sia una valutazione congrua. Il patrimonio italiano non bisogna secondo me svenderlo, non dobbiamo essere la boutique dell’Europa, Kane ad esempio è valutato più di 70 milioni nonostante sia in scadenza.

“Lo scambio Giuntoli-Zanoli per Chiesa? Mi sembra improbabile, dopotutto non si è mai sentito lo scambio tra calciatori e direttore sportivo”, ha concluso.