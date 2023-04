“Chi è più forte Maignan o Meret?” la risposta di Galli

Giovanni Galli mette a confronto Alex Meret portiere del Napoli e Mike Maignan estremo difensore del Milan.

L’ex portiere a Repubblica ha parlato a lungo di Napoli-Milan, avvisando gli azzurri sul fatto che in Champions League la musica sarà totalmente diversa. Ma a Galli è stato chiesto anche dei due portieri che si sfideranno prima in Serie A e poi in Champions.

Napoli-Milan: Meret contro Maignan

Secondo Galli sono “sicuramente due grandi portieri”. Poi su Meret dice: “Lo dico da tre anni. È tecnicamente il numero uno più bravo che abbiamo in Italia. Aveva da fare qualche passo in avanti dal punto di vista della personalità“.

Su Maignan commenta: “Lui ha questa personalità. E’ un fattore determinante. E’ stato fermo a lungo per infortunio ma ora sta dimostrando nuovamente il suo valore. E’ un portiere che sente la partita e la gioca, non la subisce. Fa una grande parata e la vive al massimo“.

Alla fine secondo Galli su Meret del Napoli e Maignan del Milan tira queste somme: “Maignan non ha la tecnica di Meret, Meret non ha la personalità di Maignan. Sono tutti e due forti“.

Ma all’ex portiere viene chiesto anche se c’è un giocatore del Napoli che lo ha colpito: “È facile parlare dei calciatori copertina, mi riferisco ad Osimhen ma anche a Kvaratskhelia, io penso che il capolavoro di Spalletti sia un altro. A chi mi riferisco? Ovviamente a Lobotka. Quando è arrivato Luciano, faceva la riserva di Demme, Spalletti è stato bravo a consegnargli le chiavi del Napoli e Lobotka non ha deluso“.