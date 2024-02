Champions League 2022/23, i premi: ecco la cifra guadagnata dal Napoli

Scopri i trionfi e le delusioni delle squadre italiane nella Champions League 2022/23: il Napoli incassa, ma l’Inter domina: le cifre e le sorprese.

L’UEFA ha sollevato il sipario sul suo Financial Report ufficiale relativo alla stagione calcistica 2022/23, rivelando cifre straordinarie per i club partecipanti alle competizioni europee. Tra le protagoniste italiane, l’Inter spicca come la maggiore beneficiaria, seguita da Milan, Napoli e una deludente Juventus. Scopriamo quanto hanno incassato i club e quali sorprese ha riservato l’edizione della Champions League dello scorso anno.

Il trionfo delle italiane

La scorsa edizione della Champions League ha visto quattro squadre italiane (Inter, Milan, Napoli e Juventus) emergere come protagoniste di un torneo emozionante. Il derby milanese in semifinale ha catturato l’attenzione, ma è stata l‘Inter a conquistare l’agognata vittoria finale a Istanbul, anche se alla fine è stata sconfitta dal Manchester City. Il Napoli ha raggiunto i quarti, mentre la Juventus ha deluso con l’eliminazione nella fase a gironi.

L’Uefa ha reso noti i premi assegnati alle squadre partecipanti, e le cifre sono sbalorditive. Complessivamente, le quattro squadre italiane hanno incassato quasi 321 milioni di euro, rappresentando un aumento significativo rispetto ai 218 milioni della stagione precedente (+47%). L’Inter, grazie al suo percorso fino alla finale, si è aggiudicata la fetta più grande della torta con oltre 101 milioni di euro, seguita dal Milan con oltre 85 milioni.

Napoli sul podio

Il Napoli si è piazzato al terzo posto tra le squadre italiane con un incasso di oltre 77 milioni di euro. Un risultato notevole, confermato dai quarti di finale raggiunti. Tuttavia, la Juventus ha chiuso la classifica, incassando poco più di 56 milioni di euro. Per i bianconeri, un bonus di ranking storico e i proventi dell’Europa League hanno mitigato il “danno” economico.

Oltre alle italiane, solo altri quattro club hanno varcato la soglia dei 100 milioni di ricavi. Il Manchester City, vincitore della Champions League, ha incassato quasi 135 milioni di euro, seguito da Real Madrid (118 milioni), Bayern Monaco (108 milioni) e PSG (101 milioni). Queste cifre sottolineano il divario finanziario tra i giganti europei e le altre squadre partecipanti.