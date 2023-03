Champions League: Napoli ai quarti di finale, il tweet di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha esultato per la vittoria del Napoli contro l’Eintracht Francoforte e la qualificazione ai Quarti di Champions League.

“Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti!” questo il messaggio scritto dal presidente del Napoli sui social network. Gli azzurri hanno battuto l’Eintracht Francoforte allo stadio Diego Armando Maradona col risultato di 3-0. La squadra di Spalletti nemmeno ai tempi di Diego Armando Maradona (con una formula diversa) era riuscito a qualificarti ai quarti di finale.

Una grandissima soddisfazione per gli azzurri, che ora potranno festeggiare per qualche ora. Non troppo anche perché c’è da chiudere anche il discorso scudetto. Domenica si gioca con il Torino ed il Napoli deve continuare a vincere per avvicinarsi sempre di più al titolo italiano.