Cessione stadio Maradona, Simeone attacca De Laurentiis: “Un ultimatum assurdo dettato con toni del tutto inappropriati”

Il Presidente della Commissione Infrastrutture del Comune, Nino Simeone, ha criticato l’ultimatum di De Laurentiis per lo Stadio Maradona.

Nino Simeone, Presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli, ha risposto con fermezza alle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, riguardo alla cessione dello Stadio Maradona. Il dirigente partenopeo ha lanciato un aspro monito al Sindaco di Napoli, sollevando dubbi sulla gestione del patrimonio pubblico.

In una nota diffusa oggi, Simeone ha dichiarato: “Ancora una volta resto basito per le parole espresse dal Presidente della SSC Napoli che ha lanciato l’ennesimo ‘ultimatum’ al Sindaco di Napoli per ottenere la gestione dello Stadio Maradona. Questa volta pretenderebbe, addirittura, di dettare i tempi e le condizioni per la cessione dell’impianto sportivo comunale, in spregio ad ogni norma in materia di gestione patrimoniale pubblica”.

Il Presidente della Commissione ha poi aggiunto un invito al presidente del club: “Qualcuno dovrebbe spiegare a De Laurentiis che i suoi toni sono del tutto inappropriati e potrebbero anche essere fraintesi. Ma soprattutto, il Presidente dovrebbe ricordare che lo Stadio è un bene pubblico che appartiene al Comune di Napoli ed ai cittadini napoletani e non può essere ceduto o ‘regalato’ per simpatia o per ragioni sentimentali, legate magari a fede calcistica o sportiva.”

Simeone ha sottolineato che una scelta del genere sarebbe reato e ha invitato De Laurentiis a un atteggiamento più prudente, soprattutto quando si rivolge a un Amministratore pubblico. Ha poi evidenziato le aspettative del territorio circostante: “Piuttosto, adesso trovasse le parole giuste per spiegare a quelli di Pompei, Melito, Giugliano, Marano, Mugnano, Castellammare, Castelvolturno, Caserta e non ricordo quanti altri, che si aspettavano la costruzione di uno stadio sul proprio territorio, che purtroppo resteranno delusi.”

Infine, ha concluso la nota con un chiaro riferimento al project financing: “Per la cronaca: Il Consiglio e la Commissione Infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli è ancora in attesa di ricevere questo stupefacente project financing da parte della SSC Napoli per lo stadio Maradona, dopodiché prometto solennemente di lavorare notte e giorno, per dare un parere al Sindaco entro i prossimi 120 giorni, come da ultimatum.”

La situazione tra il Comune di Napoli e la SSC Napoli si fa sempre più tesa, mentre la città aspetta con trepidazione lo sviluppo della vicenda.