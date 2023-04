Cesari su Marciniak: “Attenzione alle trattenute in area, dà sempre rigore!”

L’ex arbitro, Graziano Cesari, è intervenuto a Pressing sove si è soffermato sulla designazione di Marciniak per la sfida di ritorno dei quarti di Champions tra Milan e Napoli.

L’ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto durante l’ultima edizione di Pressing, il programma sportivo trasmesso sui canali Mediaset, si è soffermato su Napoli-Milan, sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera alle ore 21 al Maradona. Cesari ha espresso la sua opinione sulla scelta dell’arbitro per la partita sostenendo che la designazione di Kovacs all’andata sia stata sbagliata mentre per quanto riguarda l’ultimo arbitro scelto, il polacco Szymon Marciniak, non è possibile criticare la sua esperienza in quanto si tratta dell’arbitro della finale mondiale.: “La designazione di Kovacs all’andata è stata sbagliata. Marciniak è una designazione non criticabile, è l’arbitro della finale mondiale ed ha enorme esperienza, non si fa condizione dall’ambiente.

Cesari ha sottolineato che Marciniak non si fa condizionare dall’ambiente, ma ha avvisato anche le due compagini: è necessario prestare attenzione alle trattenute in area, in quanto con lui sono sempre punite con un rigore. Esempio dettato dall’episodio in cui Pépé è stato espulso in una partita tra Porto e Inter per due falli commessi in pochi minuti: “Attenzione alle trattenute in area perché con lui sono sempre punite col rigore. Pépé per due falli in pochi minuti è stato espulso in Porto-Inter, non si fa influenzare”.