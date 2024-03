Cavani, 37 anni e non sentirli: una giocata sontuosa con il Boca Juniors (VIDEO)

L’incredibile gol di Cavani con il Boca Juniors: una rovesciata fenomenale che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Edinson Cavani, l’ex attaccante del Napoli, ha scritto un’altra pagina di storia calcistica con una performance straordinaria nel match del Boca Juniors contro il Central Norte. Il giocatore uruguaiano, che ha compiuto 37 anni lo scorso San Valentino, ha dimostrato di essere ancora in grado di stupire il mondo del calcio con il suo talento senza tempo.

Nel corso della partita valida per i 32esimi di finale di Copa Argentina, Cavani ha realizzato una doppietta che ha lasciato senza fiato i tifosi presenti e quelli collegati davanti ai loro schermi. Il primo gol è arrivato al 18′, quando il Matador ha sbloccato il risultato con una conclusione precisa e potente. Ma è stato il secondo gol, al 57′, a far alzare le mani al cielo per i tifosi del Boca: una rovesciata spettacolare che ha lasciato senza parole gli spettatori.

Il gol è stato il frutto di un’azione impeccabile: un cross morbido dalla destra con Cavani che si è sollevato in aria per colpire la palla con una rovesciata perfetta, mandando la palla in rete con eleganza e potenza. È stata una giocata degna dei migliori attaccanti del mondo, e Cavani ha dimostrato di essere ancora uno di loro nonostante l’età.

Con questa doppietta, Cavani ha portato il suo totale stagionale a 6 gol in soli 8 incontri con la maglia del Boca Juniors. La sua capacità di segnare con regolarità e con stile è diventata un punto di riferimento per la squadra e una fonte di gioia per i tifosi.

Di seguito il video: