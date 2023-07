Cavani verso una nuova avventura: pronto a vestire la maglia dei sogni

Cavani è pronto a continuare la sua avventura nel mondo del calcio e a vestire una nuova maglia dopo l’esperienza al Valencia.

A 36 anni, Edinson Cavani non ha alcuna intenzione di abbandonare il calcio. Il giocatore uruguaiano desidera ancora mettersi in mostra e dimostrare il suo valore sul campo. Nella scorsa stagione ha militato nel Valencia, sotto la guida dell’ex tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. Il club della Liga però non ha raggiunto grandi risultati, classificandosi solo al 16esimo posto.

Ora, il Matador si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica e sembra che stia per coronare uno dei suoi sogni. Si dice infatti che sia molto vicino a trasferirsi al Boca Juniors, club argentino che era già stato a un passo dal prenderlo un anno fa, prima che Cavani firmasse con il Valencia.

Secondo quanto riportato dal portale argentino TycSports, la chiave per chiudere l’operazione è la risoluzione del contratto con il Valencia, che dovrebbe essere raggiunta molto presto per consentire al giocatore di approdare in Argentina. Ecco quanto scritto dal portale:

“Proprio la risoluzione del contratto in vigore con la società spagnola è ritenuta essenziale dagli Xeneizes per chiudere l’operazione. Il Boca non intende sborsare un euro per il cartellino del giocatore, che sta cercando l’accordo per svincolarsi. Cavani non è stato convocato per la prima amichevole stagionale della squadra di Ruben Baraja (disputata due giorni fa contro il Nottingham Forest) e non si è presentato alle ultime sedute di allenamento. Tutti segnali che lasciano intendere la chiara volontà di lasciare presto la Spagna“.