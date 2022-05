“Cavani ama Napoli, pronto a tornare” parla il fratello e agente del Matador

Il sogno di un ritorno di Edinson Cavani per i tifosi del Napoli non si è mai spento, ad alimentarlo ci sono le parole del fratello e agente del giocatore uruguaiano. Quando si parla di Cavani in maglia azzurra non c’è da scherzare, perché troppe volte si è prospettato un suo rientro ma non si è mai concretizzato. Per Cavani si parla anche di Salernitana, anche se lo stesso agente ha definito giorni fa la trattativa davvero molto complicata. Al momento il Matador è svincolato e cerca una squadra in cui giocare, si è parlato di Boca Juniors per l’attaccante, ma fino ad ora non c’è stato nessun accordo.

Cavani al Napoli: le parole dell’agente

Walter Guglielmone, fratello e manager dell’attaccante ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, rivelando le intenzione dl giocatore. “Edinson Cavani ama Napoli e sarebbe felice di tornare in maglia azzurra. Attualmente nessuno ci ha chiamato“. Lo scenario è di quelli affascinanti e poetici, ma poi bisogna fare i conti con la realtà. Cavani ha 35 anni e pare voglia un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Quest’ultimo parametro è totalmente fuori dalla portata di Aurelio De Laurentiis che ad esempio ha stoppato il rinnovo di Mertens a 4,5 milioni di euro. Insomma tornare a Napoli per i Matador dovrebbe essere una scelta di vita, più che economica, perché il patron azzurro non andrebbe oltre i 2 milioni di euro di ingaggio.