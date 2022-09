Castellacci: “Infortunio Politano? Ecco quando tornerà in campo”

Secondo Castellacci, “la diagnosi è quella che si supponeva: il meccanismo della distorsione per Politano è stato ben visibile in televisione. Non si immaginava una cosa molto grave, ma ci stava una sofferenza all’arto. Fortunatamente, è solo una distrazione, un qualcosa di non grave: si può stare tranquilli, il suo recupero potrà essere abbastanza veloce”.

“Se la diagnosi è solo di una distrazione e non ci saranno ulteriori indicazioni, nel giro di una ventina di giorni dovrebbe rientrare. Servono maggiori dettagli, ma queste sono le indicazioni, in linea di massima, per infortuni di questo tipo. Bisognerà vedere l’evoluzione del recupero”.