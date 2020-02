Potrebbe slittare il debutto di Matteo Politano con la maglia del Napoli, così come Fabian Ruiz resta da valutare, il calciatore è influenzato.

Il report dell’allenamento a Castel Volturno del Napoli, con Politano che può saltare il debutto. Il calciatore ex Inter ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra, insieme con Allan. Anche ieri Politano aveva svolto lavoro differenziato per smaltire un attacco influenzale. A due giorni dalla sfida con la Sampdoria il suo esordio con la maglia azzurra potrebbe anche slittare, ma comunque il giocatore verrà sicuramente portato in panchina a meno di altri problemi. Politano non giocherà dal primo minuto, quindi è molto probabile che venga dato ancora spazio a Josè Callejon in attacco. Anche Fabian Ruiz è in dubbio, lo spagnolo non si è allenato a causa di un attacco influenzale ed il suo posto viene insidiato da Stanislav Lobotka, pronto a giocare dal primo minuto.

Sampdoria-Napoli: duello Ospina-Meret

Per Gennaro Gattuso non c’è solo l’incognita sul debutto di Politano, e l’influenza di Fabian Ruiz ma anche il duello Meret-Ospina. Dopo il piccolo problema al portiere colombiano Meret ha giocato di nuovo titolare con la Juventus. In conferenza stampa Gattuso aveva fatto intendere che per ora Ospina è più avanti rispetto al portiere italiano, quindi Meret potrebbe scivolare di nuovo in panchina. Il duello tra i due portieri sembra non portare scompensi nello spogliatoio, con Ospina che ha sottolineato più volte la volontà di aiutare a crescere il giovane collega. Intanto il report dell’allenamento a Castel Volturno dà ancora un Ghoulam fuori dai giochi, impegnato in un lavoro personalizzato ma in campo. Gattuso può sorridere per il rientro di Maksimovic e Koulibaly, pronti a prendere il posto di fianco a Manolas. In attacco si rivede anche Dries Mertens, che ieri ha ritrovato il sorriso con un ballo con Starace.