Cassano: “Napoli squadra più bell’Europa. Sapete chi è il vero leader di Spalletti?”

Antonio Cassano pazzo per il Napoli. La squadra di Spalletti sta incamerando numeri da record che resteranno per sempre nella storia del club partenopeo.

Neanche con la playstation qualcuno avrebbe potuto far giocare meglio il Napoli: 5 vittorie su 5 in Champions, 20 gol segnati, 4 subiti. Numeri che resteranno nella storia del club. Come resterà nella storia Simeone dopo questo match: 6 gol in poco più di 300 minuti giocati in questa stagione, 4 gol in 4 gare di Champions, prima di lui solo suo padre ci riuscì.

Tra i tanti che in questo momento sono pazzi per il Napoli, spicca Antonio Cassano. L’ex Roma nel corso della rubrica Habla con Antonio, trasmessa su Instagram ha manifestato tutta la sua ammirazione per la squadra di Spalletti:

“In questo momento il Napoli è la squadra più bella d’Europa, anche la più efficace. Fa un calcio meraviglioso, chiunque mette in campo è la stessa roba. Simeone ha fatto una doppietta e si voleva mangiare l’erba. Qualsiasi giocatore entra e fa la differenza”.

“Il merito è dell’allenatore che continua a fare andare a mille all’ora tutta la squadra. Ieri hanno riposato Osimhen e Kvaratskhelia. Il perno della squadra è sempre Lobotka, Spalletti non ci rinuncia mai” ha concluso Antonio Cassano.