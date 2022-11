Cassano fuori di sè: “Messi meglio di Maradona. Mi rivolgo a buffoni e pagliacci”

Antonio Cassano va in escandescenza per il paragone che da sempre anima il mondo del calcio. E’ più forte Maradona o Messi: a questa domanda, nella puntata di stamattina della Bobo TV, l’ex calciatore di Real Madrid e Roma attacca frontalmente i detrattori di Lionel Messi: “In Argentina c’è una pressione incredibile. Poi devo dire un cosa perché sono avvelenato. Mi rivolgo a quei buffoni e pagliacci, non posso usare parole ancora di più dispregiative. Continuano ancora a fare il paragone tra Messi e Maradona. Si mettessero l’anima in pace. Glielo dico in dialetto, in spagnolo, come vogliono loro…”.

Cassano si sfoga contro i detrattori di Messi: per lui è più forte di Maradona

Fantantonio non ha dubbi e ritiene la Pulce più forte dell’ex Pibe de Oro: “Indipendentemente da come andrà il Mondiale, Messi è il più grande giocatore della storia del calcio. Mi stanno spaccando i co***ni ogni giorno che il paragone non c’è e che Messi non è il più forte”.

“Smettetela, tanto lui è una persona talmente perbene che non vi ca**. Messi è unico, ha rivoluzionato il calcio negli ultimi 20 anni. E quei buffoni continuano a scrivere e a parlare. Attaccatevi al ca**o” ha concluso lo sfogo Cassano.