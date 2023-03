Cassano: “Juve ciclo vincente” interviene Adani: “Guarda al Napoli” tifosi bianconeri furiosi

Antonio Cassano e Lele Adani parlano di Napoli e Juventus lo fanno durante la diretta streaming della Bobo Tv.

I due ex calciatori hanno discusso in diretta alla Bobo Tv, ad innescare la discussione Lele Adani che ha detto: “Il ciclo vincente ce l’ha insegnato il Napoli come si fa e il resto non conta“. A quel punto è intervenuto subito Cassano dicendo: “In Italia solo la Juventus ha avuto un vero ciclo di vittorie“. Ma l’ex calciatore dell’Inter ha sottolineato: “Antonio tu guardi solo ai risultati. Quando si gareggia in un altro livello e prendendo giocatori più forti… Penso che a livello concettuale il ciclo vincente come lo intendi tu in Italia nessuno possa sostenerlo“.

Non sono mancate le proteste dei tifosi juventini che su twitter hanno attaccato in maniera pesante Adani. Tantissimi tifosi juventini hanno rivendicato le 9 vittoria in campionato della squadra di Conte e di Allegri, sottolineando che in Italia nessuno è riuscito mai a fare una cosa del genere. “Questo tipo di atteggiamento è inaccettabile. Scudetti vinti sul campo, finali di Champions League e sembra che la Juve non abbia fatto nulla” ha scritto un utente del web. Mentre c’è chi ha accusato Adani di essere palesemente “tifoso del Napoli“.