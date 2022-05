Cassano distrugge Vlahovic: “È un povero cristo, guardatelo”

L’involuzione di Dusan Vlahovic è stata commentata alla BoboTV su Twitch. Antonio Cassano a con la sua abituale schiettezza bacchetta non solo l’attaccante ma anche il tecnico Massimiliano Allegri.

“Io avevo detto che dalla Fiorentina alla Juve c’è una bella differenza, le pressioni sono diverse – spiega il 39enne barese – Sicuramente ci sono dei demeriti per il ragazzo, che deve anche prendersi delle responsabilità. Non possiamo dire che Vlahovic è immune dalle responsabilità, qualcosa ha sbagliato lui, però ragazzi, poverino, questo è stato messo in una squadra molto forte, ma che non riesce a fare tre passaggi di seguito. L’altro giorno mi piangeva il cuore quando ho sentito Allegri dire dopo il Genoa che Vlahovic ha fatto una buona partita tecnicamente… ha detto delle robe che io non ho capito un cazzo giuro, ma quale buona partita tecnicamente. Ha toccato cinque palloni ed ha fatto cinque sponde. Tecnicamente? Non ha mai tirato in porta, non ha mai tenuto palla, non ha mai fatto una sventagliata oppure un movimento ad aprirsi o il contromovimento. Niente”.