Caso Juventus, Chirico scatena la sua rabbia: “Il circo della FIGC non è ancora finito”

Il giornalista di fede bianconera, Marcello Chirico, ha condiviso un post relativo all’inchiesta sulle plusvalenze che coinvolge la Juventus.

La Juventus non sta vivendo un periodo completamente ‘sereno’ per via dell’Inchiesta che coinvolge il club bianconero in merito alle ‘famose’ plusvalenze e alla manovra stipendi. In attesa della sentenza della Corte d’Appello della FIGC, che sarà emessa il 22 maggio, il club bianconero potrebbe andare incontro ad una penalità molto pesante, che potrebbe arrivare addirittura a -21 punti.

L’ipotesi di una penalità così severa per il caso plusvalenze deriva dall’interpretazione dell’articolo 8, comma X, che regola le penalizzazioni in termini di punti. Secondo tale articolo, se una penalità non è sufficientemente afflittiva durante la stagione in corso, può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione successiva.

A soffermarsi su quanto detto è anche il giornalista di fede bianconera Marcello Chirico attraverso un post su Twitter. Attualmente la Juventus si trova al secondo posto, ma la minaccia di una sentenza che potrebbe far precipitare nuovamente la squadra bianconera è sempre presente. Nel frattempo la Vecchia Signora potrebbe qualificarsi per le competizioni europee vincendo l’Europa League, a meno che l’UEFA decida di escluderla dalle coppe. Giovedì, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Siviglia nella partita di ritorno. È importante ricordare che il match d’andata si è concluso sull’1-1, quindi tutto è ancora da decidere.

La fine della stagione potrebbe segnare il destino della Juventus. Di seguito un post sul profilo Twitter di Chirico riguardante gli sviluppi giudiziari che coinvolgono il club di Via Druento. Nel suo tweet, Chirico afferma: “Alla Figc stanno pensando davvero di ridare 15 punti di penalizzazione alla Juventus onde evitare che, vincendole tutte da qui alla fine, possa ugualmente qualificarsi per Champions o altre competizioni europee. Il circo non è ancora finito. Ricorso juve scontato”.