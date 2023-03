Caressa: “Un calciatore era considerato il punto debole del Napoli. Ma siamo pazzi?”

Fabio Caressa difende il terzino del Napoli: ‘Di Lorenzo non è il punto debole della squadra’”.

Il celebre giornalista sportivo Fabio Caressa ha pubblicato un nuovo video sulla sua pagina YouTube, dedicato alla performance del Napoli nella classifica della Serie A.

In questo episodio della sua top 11 settimanale, Caressa ha voluto difendere il terzino destro della squadra azzurra, Giovanni Di Lorenzo, che ha spesso ricevuto critiche negative dalla stampa sportiva.

“Tanta gente diceva che il punto debole del Napoli fosse Di Lorenzo. Ma siamo pazzi? Un terzino destro fortissimo che accompagna sulla fascia e difende benissimo. Poi se Kvara gli fa il tacco lui si fa trovare pronto. Forte di testa, va a saltare sul calcio d’angolo. Stiamo parlando di uno dei laterali destri più forti d’Europa ma non solo da quest’anno. Ogni tanto ho trovato che sia stato molto sottovalutato nel corso della carriera”, ha aggiunto.

Ma non è stata solo la difesa azzurra a catturare l’attenzione di Caressa: il capocannoniere del campionato, Victor Osimhen, ha conquistato la sua ammirazione.

Osimhen è devastante. Mi piace ogni domenica sempre di più. Ma poi come va sui palloni. Sul primo gol sale in cielo, sul secondo è puntualissimo nel trovare la palla. Gli anni scorsi andava troppo spesso in fuorigioco”.

“Sulla quarta rete il nigeriano è andato a contestare una palla buttata in avanti, una cosa incredibile. “, ha detto Caressa. “Ha una cattiveria incredibile e secondo me con Haaland è l’attaccante più forte in Europa. Anzi forse Osimhen è ancora più decisivo del norvegese“.