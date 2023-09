Caressa: “A Napoli iniziano a mugugnare. Kvara? Ormai hanno capito come gioca e lo limitano”

Il giornalista Fabio Caressa si è soffermato sul Napoli di Rudi Garcia e sul momento di incertezza dopo le prime giornate di campionato.

Rudi Garcia ha preso in mano una delle squadre più complesse del calcio italiano, il Napoli, dopo una stagione di successi culminata con lo Scudetto. Tuttavia, secondo Caressa, proprio questo ha reso difficile il compito di Garcia, poiché i gruppi vincenti spesso sono restii al cambiamento.

Il giornalista in particolare solleva un interrogativo su Stanislav Lobotka, giocatore che sembra non essere al massimo delle sue prestazioni rispetto all’anno precedente, ma non solo. Nel mirino di Caressa anche Khvicha Kvaratskhelia: secondo il giornalista il suo modo di giocare è stato capito dagli avversari, che stanno cercando di limitarne l’efficacia in campo. Ecco le sue parole:

“A Napoli iniziano a mugugnare, dopo le prime giornate. Garcia ha preso in mano una delle squadre più difficili, perché non facile da migliorare dopo lo Scudetto. Quando un gruppo è vincente, è normale che sia un po’ restio al cambiamento: anche questo, nel lavoro di Garcia, non aiuta. Per quale motivo Stanislav Lobotka non sembra lo stesso dell’anno scorso? Me lo chiedo. Khvicha Kvaratskhelia, a ben vedere, è stato un po’ capito: ormai, sanno come si gira e viene limitato dagli avversari“.