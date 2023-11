Capuano difende un top club: “Quella squadra ha dei limiti, ma sta tirando fuori il 100%”

Il giornalista Giovanni Capuano si è soffermato sulla situazione attuale della Juventus di Massimiliano Allegri.

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha preso posizione sulle critiche rivolte alla Juventus di Massimiliano Allegri, attualmente al secondo posto in Serie A e in corsa per la qualificazione alla Champions League. Parlando a Sportitalia, Capuano ha sottolineato l’importanza di guardare oltre i limiti evidenti della squadra, affermando: “Troppe critiche nei confronti della Juve: ha dei limiti ma sta tirando fuori il 100%”.

Capuano ha difeso la squadra bianconera sottolineando il loro impegno e dedizione nonostante le osservazioni negative sul loro stile di gioco. L’analisi del giornalista pone l’accento sul fatto che, nonostante i limiti evidenti, la Juventus sta dando il massimo per ottenere risultati positivi in campionato e nelle competizioni europee.